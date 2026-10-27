Крым и Алушта станут базой для подготовки юных пловцов

По его словам, организация развивает сразу несколько направлений, чтобы сделать плавание доступнее для новичков и создать более прочную основу для подготовки будущих чемпионов.

Один из ключевых проектов — программа «Плавание. Жизнь». Она рассчитана на помощь в освоении базовых навыков с помощью цифровой платформы. В курс войдут 15 видеоуроков с участием известных российских пловцов, которые покажут, как правильно начинать занятия в воде, держаться на поверхности и преодолевать страх перед плаванием. В ближайшее время проект планируют представить на всероссийском уровне. Такой формат позволяет людям любого возраста и уровня подготовки получить наглядные инструкции от профессионалов, не выходя из дома, а затем закрепить навыки на практике. Параллельно федерация расширяет программу «Я стану чемпионом» — она помогает находить и поддерживать юных спортсменов. В 2026 году ее масштаб увеличили почти вдвое, к участию привлекают детей из разных регионов страны, в том числе из Крыма. Фесиков также отметил, что природные условия полуострова подходят для подготовки пловцов, и федерация намерена активнее задействовать спортивную базу в Алуште.

Последствия этих инициатив ощутимы на нескольких уровнях. Для новичков цифровой курс снижает барьер входа: страх воды и непонимание, с чего начать, часто мешают людям научиться плавать, а видеоуроки с участием звезд спорта дают понятный ориентир. Для детей программа «Я стану чемпионом» открывает больше шансов быть замеченными и получить поддержку, что особенно важно в регионах, где не так много возможностей для раннего спортивного развития. Для Крыма расширение работы на базе в Алуште означает дополнительную загрузку инфраструктуры и приток юных спортсменов, а также укрепление имиджа полуострова как площадки для тренировок. В долгосрочной перспективе все это работает на массовость плавания и повышение конкурентоспособности российских пловцов.

Ранее он сообщил, что Крым готов принимать крупные спортивные соревнования.