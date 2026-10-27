Крым и Алушта станут базой для подготовки юных пловцов
Федерация водных видов спорта запускает программу «Плавание. Жизнь»
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Федерация водных видов спорта России взяла курс на расширение программ обучения плаванию и поддержки молодых спортсменов. О новых инициативах в эфире телеканала «Крым 24» рассказал спортивный директор по плаванию Сергей Фесиков, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года.
По его словам, организация развивает сразу несколько направлений, чтобы сделать плавание доступнее для новичков и создать более прочную основу для подготовки будущих чемпионов.
Один из ключевых проектов — программа «Плавание. Жизнь». Она рассчитана на помощь в освоении базовых навыков с помощью цифровой платформы. В курс войдут 15 видеоуроков с участием известных российских пловцов, которые покажут, как правильно начинать занятия в воде, держаться на поверхности и преодолевать страх перед плаванием. В ближайшее время проект планируют представить на всероссийском уровне. Такой формат позволяет людям любого возраста и уровня подготовки получить наглядные инструкции от профессионалов, не выходя из дома, а затем закрепить навыки на практике. Параллельно федерация расширяет программу «Я стану чемпионом» — она помогает находить и поддерживать юных спортсменов. В 2026 году ее масштаб увеличили почти вдвое, к участию привлекают детей из разных регионов страны, в том числе из Крыма. Фесиков также отметил, что природные условия полуострова подходят для подготовки пловцов, и федерация намерена активнее задействовать спортивную базу в Алуште.
Последствия этих инициатив ощутимы на нескольких уровнях. Для новичков цифровой курс снижает барьер входа: страх воды и непонимание, с чего начать, часто мешают людям научиться плавать, а видеоуроки с участием звезд спорта дают понятный ориентир. Для детей программа «Я стану чемпионом» открывает больше шансов быть замеченными и получить поддержку, что особенно важно в регионах, где не так много возможностей для раннего спортивного развития. Для Крыма расширение работы на базе в Алуште означает дополнительную загрузку инфраструктуры и приток юных спортсменов, а также укрепление имиджа полуострова как площадки для тренировок. В долгосрочной перспективе все это работает на массовость плавания и повышение конкурентоспособности российских пловцов.
Ранее он сообщил, что Крым готов принимать крупные спортивные соревнования.