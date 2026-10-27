Водителям в Московской области рассказали о дорожной обстановке вечером

Вечером во вторник, 27 октября, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.