Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе «Битва хоров»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Битва хоров». Его проводит Санкт-Петербургская региональная общественная организация развития культуры и искусства «МирАрт» при поддержке Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» и при информационной поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и Федерального агентства по делам молодежи.

Цель конкурса — предоставить возможность творческим коллективам заявить о себе и своем регионе, познакомиться с работой различных музыкальных коллективов со всей страны и получить обратную связь от жюри и наставников.

Конкурс проводится с 26 мая по 4 августа. Подать заявку можно до 13 июня включительно на сайте проекта. Полуфиналисты и финалисты будут приглашены для очного участия в мероприятии.

В 2024 году на конкурс поступило 2 тыс. заявок из 89 регионов РФ. Полуфиналисты и финалисты представляли регионы на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.