Жители городского округа Кашира приняли участие в Московском Марафоне

В это воскресенье столица принимала крупное спортивное событие. Здесь прошел десятый юбилейный Московский Марафон, по праву считающийся крупнейшим забегом страны. В этом году на состязание зарегистрировались рекордные 38 000 участников. Были среди них и жители городского округа Кашира.

Живописный маршрут забега прошел по самому центру столицы. Спортсмены бежали по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, под стенами Кремля и на других участках.

Десятикилометровую дистанцию преодолели и участницы из группы скандинавской ходьбы «100 лет активной жизни» проекта Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Пример здорового образа жизни и отличной формы показали и представители администрации округа. Так, на старт вышли начальник управления ЖКХ администрации городского округа Кашира Юрий Головков и тренер по легкой атлетике МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» Елена Богданова.

Все участники пробежки получили самые солнечные впечатления от спортивного события. Ведь такие марафоны – это не только проверка своих сил на прочность, но и общение.