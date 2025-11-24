Жители Подмосковья могут поучаствовать в грантовом конкурсе фонда культурных инициатив

С 15 октября по 2 декабря 2025 года пройдет заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, куда могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Проекты на конкурсы принимаются по 12 направлениям: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Нравственные ориентиры», «Страна возможностей», «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества».

Подать заявку на второй конкурс 2026 года могут некоммерческие организации, муниципальные учреждения (за исключением казенных), коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Президентский фонд культурных инициатив всесторонне поддерживает проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий. На сегодняшний день фонд подвел итоги 14 грантовых конкурсов.Поддержку получили 10 217 творческих инициатив, реализуемых на территории всех регионов России, на общую сумму 40,7 млрд рублей. Итоги 15-го грантового конкурса будут подведены в ноябре 2025 года. Команды, реализующие проекты при поддержке фонда, активно развивают креативный сектор, обеспечивая вклад в экономику регионов и страны в целом.