В акции «Проверь свое здоровье в парке» в выходные приняли участие около 500 жителей Подмосковья

Порядка 500 жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь свое здоровье в парке» в минувшие выходные. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках проекта все желающие могут пройти профилактический медосмотр во время прогулки. В субботу и воскресенье выездные медицинские бригады работали в 33 округах.

«В случае выявления отклонений пациенты направлялись на более углубленное обследование в поликлинику по месту прикрепления», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Королеве.