Люди часто называют выгоранием любое сильное утомление от работы, но это может быть ошибкой, пишет Business Insider. Психотерапевт Эми Морин считает: если перепутать временную перегрузку с настоящим выгоранием, можно начать искать слишком радикальные решения — например, думать об увольнении, хотя помогли бы отдых, пересборка задач и поддержка.

По определению ВОЗ, выгорание связано с хроническим рабочим стрессом, который долго не удавалось контролировать. Для него характерны истощение, цинизм и снижение эффективности. Перегрузка же чаще временная: дел слишком много, но интерес к работе еще не умер.

Первый признак перегрузки — вам все еще не все равно. Если вы злитесь, что препятствия мешают сделать работу хорошо, это отличается от полного равнодушия.

Второй признак — выходные помогают хотя бы немного. Если после нормального отдыха стало легче, это больше похоже на перегрузку. При выгорании даже отпуск может не вернуть силы.

Третий сигнал — вы хотите работать, но задач слишком много. При выгорании чаще возникает мысль: «Я не могу и уже не хочу».

Еще один признак — вы видите финиш: дедлайн, пятницу, конец проекта. При выгорании кажется, что облегчения не будет вообще.

Наконец, перегрузка часто бьет по телу: напряженные плечи, бессонница, проблемы с желудком. Морин считает, что это знак: система еще реагирует и просит действий. Настоящее выгорание чаще ощущается как пустота и эмоциональное онемение.