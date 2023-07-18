Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе на создание логотипа для выставки «Россия»

Жителям Подмосковья предложили принять участие в конкурсе на создание лучшего логотипа для Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщается на сайте проекта.

В частности, гражданам предлагается составить слово «Россия» из букв представленных шрифтов в стиле различных исторических эпох.

«Россия – многообразная страна с великим прошлым и не менее великим будущим. Составь свою Россию из букв исторических и современных шрифтов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее интересные варианты будут опубликованы в социальных сетях проекта.

Выставка-форум стартует в ноябре и продлится до апреля следующего года. В рамках мероприятия будут представлены достижения российских регионов, пройдут ярмарки и фестивали.