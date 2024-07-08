Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе песен о Великой Отечественной войне

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе песен о Великой Отечественной войне «Пойте о Победе!». Его организатором выступает Информационное агентство «Доброе Инфо».

Принять участие могут все жители России, зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте». Для этого нужно до 12 сентября опубликовать в группе Всероссийской акции «Спасти «Алешу»!» видеоролик со своим исполнением песни, посвященной Великой Отечественной войне.

По итогам будут определены два победителя — один по итогам голосования пользователей, а второго выберет экспертное жюри. Победителей ждут ценные призы.

Подробная информация об условиях участия представлена в группе акции во «ВКонтакте».