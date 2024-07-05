Жители Подмосковья могут принять участие в фотоконкурсе «Лето — это Хит», который пройдет с 15 июля по 15 августа. Главный приз акции — хит-уикенд на двоих в Москве.

Организатором конкурса выступает радиостанция «Хит FM». В его рамках жителям предлагается опубликовать в соцсетях «Одноклассники» или «ВКонтакте» фотографию своего летнего хитового открытия с хештегом #ЛЕТОЭТОХИТ.

Каждую неделю — во вторник и четверг — звездное жюри будет выбирать двух победителей, которые получат призы от партнеров акции. Финальный победитель конкурса будет объявлен в прямом эфире радиостанции 16 августа.

В прошлом году в конкурсе приняли участие более 10 тысяч человек со всей страны. В соцсетях было зафиксировано более 10 миллионов пользовательских активностей, связанных с акцией.

«Это не просто фотоконкурс, а важная инициатива, которая объединяет жителей страны, вдохновляя их на путешествия и открывая самые красивые уголки России, придавая бренду радиостанции особую значимость и эмоциональную связь с аудиторией», – отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Подробная информация об условиях участия в акции представлена здесь.