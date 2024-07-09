Жители Подмосковья могут принять участие в литературной премии имени Пришвина
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Жители Подмосковья могут принять участие в областной литературной премии имени Михаила Пришвина. Его проводит Министерство культуры и туризма Московской области.
Премия присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю и являющие собой образец духовности и высокой нравственности.
Победителей объявят в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».
Подать заявку на участие могут авторы, постоянно проживающие на территории Подмосковья. На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.
Документы принимаются по адресу: 141241, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5 (ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека»), с пометкой «Конкурс Пришвина». Телефон для справок: 8 (496) 539-13-86.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте Минкультуры и туризма Подмосковья.