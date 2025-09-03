Жители Подмосковья смогут принять участие в премии «Социальные лидеры России»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие в премии в поддержку лучших практик в социальной сфере «Социальные лидеры России» до пятницы, 5 сентября, мероприятие пройдет в рамках VI Форума социальных инноваций регионов. Об этом сообщили в пресс-службе премии.

«К участию приглашаются команды администрации городов с численностью населения до 100 тыс. человек, бюджетные учреждения, некоммерческие и общественные организации, молодежные и волонтерские объединения, а также социально ответственный бизнес», — рассказала заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Желающие могут подать заявку на участие в одной из номинации — за лучшую практику вовлечения граждан в развитие городской среды, лучшую инновационную практику социально ориентированных некоммерческих организаций, лучшую корпоративную социальную программу для сотрудников, лучшую практику привлечения молодежи и молодых семей к общественно значимым проектам и лучшую практику популяризации и развития территории через туристические и креативные проекты. Сделать это можно по ссылке.

Торжественное награждение финалистов пройдет 11 сентября в Москве, проекты участников будет оценивать жюри. Победители в каждой номинации получат награды от организаторов и партнеров премии.

Премия учреждена госкорпорацией «Росатом» при поддержке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

