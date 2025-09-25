Жители Подмосковья смогут пройти просветительский курс «Флагманов образования» о культуре

Учителя, преподаватели и студенты Подмосковья смогут пройти образовательный курс трека «Культура» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и узнать, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Для участников подготовят лекции и интервью с экспертами в области культурологии, социологии, педагогики, а также с писателями, артистами и режиссерами.

«Культура – это мост между прошлым и будущим. Уверен, мое интервью о русской культуре поможет педагогам глубже понять ее значение и научиться вдохновлять учеников, формируя их связь с обществом и страной», – сказал заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что интерес к треку проявили более 10 тыс. педагогов и студентов со всей России.

Образовательный курс будет состоять из двух блоков, первый – о русской культуре и патриотическом воспитании, а также о роли учителя в становлении гармонично развитой личности. Во второй войдут лекции о театре от народной артистки страны, лауреата Государственной премии Илзе Лиепа, о музыке – от музыканта-виртуоза, народного артиста России Игоря Бутмана и не только.

Отметим, что Подмосковье входит в пятерку регионов-лидеров по числу регистраций на конкурсный трек «Культура» проекта «Флагманы образования», был подано 443 заявки. Присоединиться к треку можно до 12 октября. Победители получат приглашение на специальное мероприятие с экспертами и единомышленниками. Узнать подробности можно на сайте.

Курс создали при поддержке Минкульта и Минпросвещения Российской Федерации в партнерстве с АНО «Интеграция», Московским государственным институтом культуры и Экспертным институтом социальных исследований. «Флагманы образования» проводят в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 16+