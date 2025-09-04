Жители Подмосковья смогут выиграть 5 млн рублей в рамках конкурса «Это у нас семейное»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие во втором сезоне проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в конкурсе «Это у нас семейное», подать заявку можно до 14 сентября 2025 года в 23:59 мск на сайте этосемейное.рф . Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности участниками конкурса станут сотни тысяч россиян, включая более 7 тыс. жителей Московской области. Главными призами станут 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия – для финалистов.

«Регистрация на конкурс завершается, но шанс присоединиться к самому душевному и семейному проекту нашей страны еще есть. Я поистине завидую тем, кому путь в конкурсе только предстоит – вас ожидает увлекательное, познавательное и классное приключение всей семьей», – отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Участниками могут стать граждане России и Абхазии. Кроме того, среди зарегистрированных также есть россияне, которые проживают в странах СНГ и дальнего зарубежья – Молдове, Германии, Индии. Член Наблюдательного совета конкурса, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова подчеркнула, что мероприятие позволяет укрепить межпоколенческие связи и семейные ценности России.

Проект является частью национального проекта «Семья», в первом сезоне приняли участие более 587,2 тыс. человек из свыше 102,7 тыс. семейных команд.

