Жители Пушкино стали одними из самых активных участников «Суперлиги Подмосковья»

Городской округ Пушкинский в рамках реализации проекта «Суперлига Подмосковья» попал в почетную тройку лидеров по количеству участников. Это именно те люди, которые на постоянной основе занимаются спортом и параллельно преодолевают десять миллионов километров. Сейчас на портале уже зарегистрировано более пяти тысяч участников из Городского округа Пушкинский.

К слову, один из стартов проекта «Пушкинский полумарафон» стал одним из самых массовых. Его посетило более одной тысячи поклонников бега. В этом году здесь ожидается еще одно мероприятие — большой заплыв в рамках серии Swimcup «Пестовское 2023». Фанаты плавания встретятся на акватории Пестовского водохранилища. Они будут состязаться в разных дисциплинах.

Также Городской округ Пушкинский стал лидером рейтинга «Суперлиги Подмосковья». Здесь проводят различные слеты для участников спортивных мероприятий, а также стараются привлечь новых.

Отметим интересный факт, что география проекта выходит далеко за пределы Подмосковья. От Камчатки до Калининграда желающие отправляют свои заявки, всего их уже более одиннадцати тысяч человек. В проекте есть возможность превратить тренировочные километры в баллы и в дальнейшем обменять их на разные поощрения.