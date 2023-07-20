Жителям Подмосковья представили топ мест для занятий вейксерфингом

В Минкульттуризме Подмосковья составили топ мест, где граждане смогут посетить занятия по вейкбордингу и вейксерфингу. В каждом из них предусмотрено обучение посетителей с нуля под руководством тренеров.

Так, в списке оказались вейк-парк Wake4You в Лыткарино, вейк-клубы Wave Motion в Мытищах и We-Wake в Щелково, вейк-парк «Высокий полет» в Серпухове, экстрим-парк «Фристайл» в Дзержинском. Кроме того, в Красногорске работает вейк-клуб GO-WAKE, а в Дмитровском округе — вейк-станция TeoWake.

В министерстве добавили, что во всех перечисленных местах граждане могут взять в аренду необходимое оборудование и экипировку.