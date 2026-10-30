Продолжается прием заявок на номинацию «Твой Герой» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых»

Продолжает прием заявок на номинации Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Заявки принимаются на платформе «Молодежь России». Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Организатор Премии — Федеральное агентство по делам молодежи.

Новый сезон премии расширил возможности для участников и охватил новые направления молодежной политики. Претендовать на победу могут молодые предприниматели, аграрии, экологи и наставники, команды предприятий, ведомств, НКО и муниципалитетов, организаторов событий, СМИ, медиакоманд, бизнеса, семей, молодежных центров и территорий, которые вносят свой вклад в развитие молодежной среды.

В 2026 году в премии — 27 номинаций в 7 тематических блоках. Блок «Время служить» объединяет три номинации для тех, кто помогает людям, защищает, воспитывает и своим примером показывает ответственность и готовность действовать.

«Твой Герой» — номинация для участников СВО, военнослужащих и добровольцев в возрасте 18–35 лет, чей жизненный опыт и личный пример используются в воспитательной работе с молодежью. Оператором номинации является Роспатриотцентр Росмолодежи.

Цель номинации — общественное признание участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, военнослужащих и участников добровольческих отрядов (добровольцев), занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи, внесших значительный вклад в наставническую, просветительскую и социально значимую деятельность.

Регистрация на номинацию осуществляется до 15 ноября 2026 года в ФГАИС «Молодежь России» по этой ссылке.

Торжественная церемония подведения итогов премии пройдет 19 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. На ней соберутся более 1 000 участников со всей страны. Подробнее о номинациях и сроках подачи заявок — на сайте премии.