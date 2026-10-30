ЦБ отсрочил дешевые деньги: в России подняли прогноз по ключевой ставке

Банк России пересмотрел макроэкономический прогноз и повысил планку средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5% годовых, а возвращение инфляции к целевым 4% отложил до 2027 года, передает URA.RU со ссылкой на аналитиков финансового рынка.

Обновленные ориентиры регулятора сигналят о том, что эпоха высокого процента продлится дольше задуманного. По словам ведущего научного сотрудника Центра банковского консалтинга и прикладных исследований Финансового университета Кырлана Марчела, пересмотр параметров подтверждает затяжной character жесткого курса. Смягчение денежно-кредитной политики пройдет без резких шагов и только при устойчивом замедлении роста цен.

По оценкам экспертов, обновленный вектор ЦБ отразится на всех ключевых направлениях экономики:

Вклады и депозиты: Коммерческие структуры уже начали снижать привлекательность длинных вкладов, смещая фокус на короткие продукты. Если средняя ключевая ставка зафиксируется на уровне 12,5–13,5%, то к концу 2027 года доходность годовых депозитов упадет до 11–13%, коротких — до 10–12%, а накопительных счетов — до 9–12%. На этом фоне вырастет интерес к ОФЗ, где доходность длинных бумаг держится около 16–16,5%.

Потребительское кредитование: При текущей полной стоимости кредита наличными около 30,08% годовых, к 2027 году средняя ставка для массового заемщика снизится до 20–27%. Однако автоматического удешевления займов ждать не стоит из-за высокой стоимости капитала и рисков. Кроме того, банки продолжат отсеивать клиентов с высокой долговой нагрузкой.

Рынок недвижимости: Стоимость рыночной ипотеки в 2027 году может постепенно опуститься до 14–16%, однако возврата к значениям ниже 10% в ближайшие годы не предвидится. В то же время аналитики не ждут резкого скачка цен на жилье: жесткие лимиты ЦБ ограничат спрос, удерживая рост стоимости квадратного метра в пределах 3–7% за год.

Цены и повседневные расходы: Таргет по инфляции на 2026 год сдвинут до 7,1–7,6%, а в 2027 году регулятор рассчитывает удержать ее средний показатель в коридоре 5,2–5,7%. Поскольку решения ЦБ работают с задержкой от трех до шести кварталов, позитивный эффект в виде сдерживания цен на базовые товары граждане ощутят не сразу.

Экономист Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова предупреждает, что в случае роста издержек бизнеса, увеличения государственных расходов или индексации тарифов выше плана ЦБ может вновь пойти на повышение ключевой ставки.