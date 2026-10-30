Не мыть и заворачивать: подмосковный фермер раскрыл секреты долгой свежести огурцов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Подмосковный фермер Шахин Дашдемиров в беседе с изданием REGIONS назвал три эффективных способа хранения огурцов, которые помогают уберечь овощи от увядания и плесени.

Причина быстрой порчи огурцов чаще всего заключается в ошибках при хранении, а не в их качестве. По словам эксперта, правильно подобранный метод позволяет сохранить упругость плодов на срок до 14 дней.

Фермер рекомендует использовать проверенные бытовые техники:

  • Бумажное полотенце и пакет: Немытые сухие плоды оборачивают бумагой и помещают в полиэтиленовый пакет. Бумага эффективно впитывает лишний конденсат, провоцирующий гниение, а пакет уберегает овощи от высыхания. При отсыревании полотенце необходимо менять.
  • Пищевая пленка: Каждая огуречная штука заворачивается отдельно. Способ надежно удерживает влагу внутри, но требует отбора исключительно сухих и целых плодов без повреждений.
  • Пищевой контейнер: Дно и верх плотно уложенных в один слой овощей перестилают бумажными салфетками. Емкость защищает плоды от механических травм.

Идеальное место для хранения — специальный отсек холодильника с температурой 10–12 градусов. Охлаждение ниже 7 градусов быстро приводит к порче урожая.

Дашдемиров также предостерег от опасного соседства на кухне. Яблоки, бананы и томаты активно выделяют этилен — газ, ускоряющий старение чувствительных к нему огурцов.

Что касается длительной заморозки, то после нее овощи неизбежно теряют хруст и становятся мягкими. Однако натертые или измельченные плоды отлично подойдут для приготовления соусов и холодных летних супов. Главное — тщательно обсушить их перед отправкой в морозильную камеру и фасовать небольшими порциями. При появлении слизи или неприятного запаха продукт следует безоговорочно утилизировать.

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Наро-Фоминск

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