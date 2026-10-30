Хурма, гранат или мандарины: нутрициолог назвала лучший осенний фрукт для иммунитета

Эксперт по питанию Мария Румянцева рассказала изданию REGIONS , как грамотно распределить в осеннем рационе хурму, гранаты и мандарины, чтобы выжать из них максимальную пользу для организма.

С приходом осенних холодов рыночные прилавки и полки магазинов затягивает оранжево-рубиновая волна: в продажу поступает свежий урожай хурмы, мандаринов и гранатов. Каждый из этих плодов по-своему уникален, богат клетчаткой и микроэлементами, однако выявлять среди них одного «победителя» эксперты не советуют.

По словам Марии Румянцевой, хурма выступает мощным источником бета-каротина, преобразующегося в витамин А. Он отвечает за остроту зрения, эластичность кожи и укрепление защитных барьеров организма. Кроме того, фрукт снабжает нас калием, аскорбиновой кислотой и пищевыми волокнами. Впрочем, специалист предостерегла от употребления незрелых плодов: вяжущие дубильные вещества способны вызвать тяжесть в желудке и спровоцировать проблемы со стержнем пищеварения, так что брать стоит только полностью созревшие фрукты.

Главное преимущество граната — полифенолы, выступающие сильнейшими антиоксидантами. Для максимизации эффекта эксперт советует употреблять зерна целиком, а не ограничиваться свежевыжатым соком. В свою очередь, мандарины ценят за высокую концентрацию витамина C, который не только подстегивает иммунитет, но и способствует качественному усвоению железа из растительной пищи.

Нутрициолог подчеркивает, что отдавать предпочтение какому-то одному продукту не стоит — лучше чередовать их в ежедневном меню. Оптимальный суточный объем фруктов для взрослого человека составляет порядка 200–300 граммов, но эта цифра варьируется в зависимости от калорийности рациона, уровня нагрузок и особенностей здоровья.

Эксперт также порекомендовала не съедать весь гранат за один раз, а дозировать порции: например, украшать зернами салаты, сочетать хурму с натуральным йогуртом или перекусывать мандарином в течение дня.

Особую осторожность при формировании меню стоит проявлять людям с сахарным диабетом, аллергиями или индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов. Также Румянцева напомнила, что пакетированные и свежевыжатые соки не способны полноценно заменить цельные плоды, так как содержат меньше клетчатки и вызывают более резкий скачок сахара в крови.