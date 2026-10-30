Группу «АК-47» упрекнули в нелегальном использовании стрит-арта в Балашихе

Музыкальное видео уральского дуэта Виталия Гостюхина и Максима Брылина («АК-47») вобрало в себя классические атрибуты жанра: суровые авто, солнцезащитные очки, поношенные куртки и брутальный сленг. Однако ключевым элементами стиля в ролике стали масштабные фабричные муралы арт-квартала «Фабрика 1830» в Балашихе. Оформление стен местной хлопкопрядильной фабрики, передающее историю города и промышленных зданий, идеально подошло под концепцию музыкантов. Правда, сами авторы стрит-арта узнали о премьере уже из соцсетей.

Художников «Энтузиастов» опечалил факт, что их произведения использовали как бесплатную декорацию. По словам Ирины Фильченковой, команда всегда рада совместным проектам с коллегами из разных сфер, но в случае с коммерческой съемкой правила требуют официального согласования как с локацией, так и с авторами объектов. Неполучение разрешения на работу в арт-пространстве лидер объединения охарактеризовала коротко — поступили совсем «не по-пацански».

В «Энтузиастах» подчеркивают, что не возражают против любительских фото и видео от блогеров или обычных прохожих, если те указывают авторство. Однако клипы известных исполнителей — это коммерческий контент. Граффитисты, среди которых есть и профессиональные райтеры, и новички, не хотят оставаться лишь безымянным фоном.

К слову, в объектив видеокамер попали два серьезных произведений стрит-арта. Первое — шрифтовая композиция «Новое — хорошо забытое старое» от Александра Твесо, отсылающая к истории инженера Монье и патентованию арочных сводов, которые применялись на фабрике еще до оформления патента. Второе — масштабная работа Елены Утикакой «Фабричный», где геометрические формы символизируют индустриальную архитектуру, а графический «текстовый бабл» напоминает об исписанной плитке в заводских коридорах.

Авторы подмосковных муралов надеются на цивилизованный подход к чужому труду и по-прежнему открыты к диалогу, но настаивают на базовом уважении к авторскому праву.