Украинский город погрузился в блэкаут после российского удара

В Днепре начался блэкаут после российского удара

Политика

В Днепропетровске начался блэкаут после российского удара. Об этом сообщает украинский энергетический холдинг ДТЭК.

По данным компании, в Днепре и Днепровском районе по указанию «Укрэнерго» применены аварийные отключения электроэнергии. Света нет у потребителей в обоих районах города.

Восстановить электроснабжение полностью не удается из-за повторных атак ВС России.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали три НПЗ и газохимический комплекс России.

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