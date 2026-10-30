Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о попытках ВСУ атаковать Москву, подчеркнув: такими действиями Киев бросает тень на себя. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам пресс-секретаря президента, киевский режим сам на себя бросает тень, потому что гости саммита «Россия — Африка» относятся к этому соответствующим образом. Песков также подчеркнул: российская эшелонированная система противовоздушной обороны работает эффективно. При этом он выразил уверенность, что удары беспилотников по Москве не осложняют процесс подготовки трехсторонней встречи России, Украины и США.

Ранее стало известно, что в Европе удивились атакам Зеленского на Москву перед переговорами.