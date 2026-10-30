Пережившая смертную казнь в США женщина набросилась с обвинениями на тюремщиков

РИАН: выжившая после казни американка Пайк выдвинула обвинения тюремщикам

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Приговоренная к высшей мере наказания американка Криста Пайк, выжившая после проведения процедуры казни в штате Теннесси, заявила о непрофессионализме исполнителей приговора. Об этом со ссылкой на заявление защиты пишет РИА Новости.

Громкое заявление осужденная надиктовала адвокатам из тюремного медблока. Пайк подчеркнула, что поражена некомпетентностью сотрудников, из-за действий которых процесс приведения приговора в исполнение превратился в пытку. По ее словам, со дня несостоявшейся казни не прошло ни мгновения без физических страданий: у нее непрерывно болят руки, кисти и горло, а речь до сих пор дается с трудом.

Сама драматичная развязка развернулась 30 сентября, когда власти штата Теннесси попытались применить к Пайк смертельную инъекцию. Тогда американка призналась, что морально готовилась к смерти. Однако процедура неожиданно сорвалась. Спустя несколько дней, 6 октября, женщина очнулась в больничной палате в состоянии полного шока, растерянности и сильной боли. Сейчас она находится в полной изоляции в медицинском блоке тюрьмы, что, по ее признанию, напоминает возвращение в одиночную камеру, где она провела 28 лет.

Несмотря на претензии к организации казни, выжившая поблагодарила медиков и спасателей, боровшихся за ее жизнь. Пайк добавила, что продолжает думать о родственниках своей жертвы и пока не знает, что ждет ее дальше, пытаясь восстанавливаться день за днем.

Напомним, Криста Пайк была приговорена к высшей мере за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году и должна была стать первой женщиной, казненной в штате Теннесси более чем за двести лет.

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