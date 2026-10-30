Стоматолог Селютина назвала самые опасные народные методы от зубной боли

По словам врача, не стоит прикладывать к щеке горячую соль в мешочке, грелку или лежать на горячей батарее. Это может обернуться гигантским отеком или флюсом — и тогда дорога в челюстно-лицевую хирургию. Опасно и прикладывать таблетку аспирина прямо к больному зубу: можно получить химический ожог десны, а в некоторых случаях — некроз тканей.

Еще один метод, от которого предостерегает Селютина — кусочек несоленого сала. Оно не обладает свойствами анестетика, зато станет отличной едой для бактерий, разрушающих зуб. Зубная боль не пройдет, если привязать чеснок к запястью, а вот ожог кожи точно появится. В заключение врач рекомендовала отказаться от горстей обезболивающих: инфекция внутри зуба продолжит распространяться, даже если боль стихнет.

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