Стоматолог Селютина назвала самые опасные народные методы от зубной боли
Стоматолог Селютина предупредила об опасности грелки при зубной боли
Народные методы снятия зубной боли могут серьезно навредить здоровью. Об этом сообщает стоматолог Юлия Селютина в своем канале.
По словам врача, не стоит прикладывать к щеке горячую соль в мешочке, грелку или лежать на горячей батарее. Это может обернуться гигантским отеком или флюсом — и тогда дорога в челюстно-лицевую хирургию. Опасно и прикладывать таблетку аспирина прямо к больному зубу: можно получить химический ожог десны, а в некоторых случаях — некроз тканей.
Еще один метод, от которого предостерегает Селютина — кусочек несоленого сала. Оно не обладает свойствами анестетика, зато станет отличной едой для бактерий, разрушающих зуб. Зубная боль не пройдет, если привязать чеснок к запястью, а вот ожог кожи точно появится. В заключение врач рекомендовала отказаться от горстей обезболивающих: инфекция внутри зуба продолжит распространяться, даже если боль стихнет.
Ранее косметолог Савина объяснила, какие ошибки в уходе ускоряют старение кожи.