«Черный квадрат» теперь можно съесть: к выставке Малевича в Звенигороде подали авангардное меню

REGIONS: повара Звенигорода представили авангардное меню на выставке Малевича

Культура и спорт

Фото: [Екатерина Шкаблёва]

В Звенигороде дала старт экспозиция «Малевич. Простые фигуры», в честь которой рестораторы разработали оригинальное гастрономическое прочтение авангарда и позволили гостям попробовать шедевры на вкус. Например, кулинары рыбного заведения «Маринист» воссоздали концепты Казимира Малевича через палитру оттенков, форму блюд и игры с текстурами. Подробности об этом необычном меню узнала редакция REGIONS.

Местный бизнес ответил на культурное событие необычной кулинарной инициативой. Повара перенесли художественный язык Казимира Малевича на тарелки, сыграв на строгой геометрии, чистых цветах и контрастных сочетаниях ингредиентов.

Тематический сет «Малевич» состоит из пяти концептуальных блюд:

  • «Красный угол» — запеченный сладкий перец в сочетании с нежным козьим сыром.
  • «Черный круг» — изысканное карпаччо из утиной ветчины с добавлением сливового конфитюра.
  • «Движение квадрата» — строгая геометрическая композиция из тунца, батата и свежего шпината.
  • «Черный квадрат» — сытное ризотто, окрашенное чернилами каракатицы, с сочной креветкой.
  • «Белый квадрат» — легкий сливочный десерт с ярко-красным малиновым конфитюром.

Кулинарный оммаж приурочен к открытию выставки «Малевич. Простые фигуры», которая работает в Звенигородском манеже с 30 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Главным событием проекта стал знаменитый супрематический триптих 1923 года из коллекции Государственного Русского музея: «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест». Шедевры впервые демонстрируются в столичном регионе как единая композиция.

Кроме того, гости экспозиции могут оценить воссозданную архитектурную модель 1927 года, раскрывающую эволюцию идей великого авангардиста.

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