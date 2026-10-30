«Черный квадрат» теперь можно съесть: к выставке Малевича в Звенигороде подали авангардное меню

В Звенигороде дала старт экспозиция «Малевич. Простые фигуры», в честь которой рестораторы разработали оригинальное гастрономическое прочтение авангарда и позволили гостям попробовать шедевры на вкус. Например, кулинары рыбного заведения «Маринист» воссоздали концепты Казимира Малевича через палитру оттенков, форму блюд и игры с текстурами. Подробности об этом необычном меню узнала редакция REGIONS .

Местный бизнес ответил на культурное событие необычной кулинарной инициативой. Повара перенесли художественный язык Казимира Малевича на тарелки, сыграв на строгой геометрии, чистых цветах и контрастных сочетаниях ингредиентов.

Тематический сет «Малевич» состоит из пяти концептуальных блюд:

«Красный угол» — запеченный сладкий перец в сочетании с нежным козьим сыром.

«Черный круг» — изысканное карпаччо из утиной ветчины с добавлением сливового конфитюра.

«Движение квадрата» — строгая геометрическая композиция из тунца, батата и свежего шпината.

«Черный квадрат» — сытное ризотто, окрашенное чернилами каракатицы, с сочной креветкой.

«Белый квадрат» — легкий сливочный десерт с ярко-красным малиновым конфитюром.

Кулинарный оммаж приурочен к открытию выставки «Малевич. Простые фигуры», которая работает в Звенигородском манеже с 30 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Главным событием проекта стал знаменитый супрематический триптих 1923 года из коллекции Государственного Русского музея: «Черный квадрат», «Черный круг» и «Черный крест». Шедевры впервые демонстрируются в столичном регионе как единая композиция.

Кроме того, гости экспозиции могут оценить воссозданную архитектурную модель 1927 года, раскрывающую эволюцию идей великого авангардиста.