Расследование показало: в Латвии начали строить заводы БПЛА задолго до СВО

Латвийский сектор боевых беспилотников начал стремительно развиваться задолго до 2022 года. Как сообщает RT , ряд компаний БПЛА-кластера были учреждены еще в 2020–2021 годах — за несколько месяцев до начала СВО.

Согласно документам из реестров, компания LV-Teh работает с 2020 года. Предприятие БПЛА-кластера Brasa Defence Systems выделили в отдельную структуру 13 сентября 2021-го — незадолго до начала спецоперации. А Origin Robotics, судя по ее собственным документам, учредили 31 января 2022 года, то есть за несколько недель до старта военных действий.

Сектор беспилотников в стране быстро уплотнялся и расширялся. По данным RT, только за 2022–2025 годы латвийские компании заработали €283 млн на производстве БПЛА, робототехники и аэрокосмических военных систем. При этом более половины выручки пришлось на предприятия с иностранным капиталом.

Как выяснило издание, два крупнейших завода принадлежат США и Израилю, еще одним частично владеет Украина. Несколько предприятий объединены в кластер под Ригой.