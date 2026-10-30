Недорогой суперфуд на ужин: шеф-повар поделился секретами идеального свекольного салата

Шеф-повар Константин Громов рассказал REGIONS , почему варка убивает вкус свеклы, как правильно запекать корнеплод и какие неожиданные ингредиенты превратят привычный салат в кулинарный шедевр.

Свекла часто незаслуженно остается в тени других овощей, хотя при правильном обращении способна стать королевой стола. Как отметил шеф-повар подмосковной сети питания Константин Громов, главный секрет кроется в отказе от традиционной варки. В процессе кипения ценные сахара и минералы уходят в воду и безвозвратно теряются, тогда как запекание запирает все полезные соки внутри, делая овощ плотным, ароматным и естественным образом сладким.

Процесс запекания не требует сложных манипуляций: клубни нужно тщательно вымыть, оставив хвостики длиной в один-два сантиметра, обернуть каждый в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 180 °C. В зависимости от размера на это уйдет от часа до двух. Повар рекомендует проверять готовность ножом и остужать свеклу прямо в фольге — так она «доходит» и приобретает еще более насыщенный вкус. Микроволновка послужит палочкой-выручалочкой при нехватке времени, но добиться подлинной карамелизации удастся только в духовом шкафу.

Для создания яркого ужина шеф предлагает уйти от банальных решений и попробовать проверенные или неожиданные комбинации:

Классический тандем чернослива, грецкого ореха и заправки из сметаны с лимонным соком.

Пикантный микс с соленым огурцем и красным луком, добавляющий блюду хруста и кислинки.

Необычное сочетание со слабосоленой сельдью, кислым яблоком и каплей майонеза.

Легкий освежающий вариант с дольками апельсина, свежей мятой и оливковым маслом.

Нежный сытный салат на основе зернистого творога, укропа и чеснока.

Финальный штрих любого свекольного блюда — время. Эксперт настаивает, что салату обязательно нужно дать постоять в холодильнике хотя бы полчаса, а лучше приготовить его с утра. За этот период компоненты обменяются вкусами, чеснок утратит излишнюю резкость, а корнеплод полностью пропитается заправкой. В качестве соуса подойдет универсальная сметана с лимоном, оливковое масло с горчицей либо легкая порция майонеза, главное — не перегружать естественную сладость свеклы тяжелыми жирными соусами.