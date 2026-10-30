Кардиолог Рохас назвал два продукта, спровоцировавших инфаркт у пациента

Кардиолог Рохас назвал продукты, спровоцировавшие инфаркт у пациента

Здоровье

Кардиолог Аурелио Рохас назвал два продукта, которые спровоцировали сердечный приступ у его пациента. Об этом сообщает Deia.

По словам врача, к нему обратился мужчина, который старался следить за здоровьем, но, несмотря на это, у него случился инфаркт. Виновниками доктор считает пончики и сок, которыми пациент почти каждый день завтракал еще в детстве. Рохас подчеркнул: употребление сахара и лишние килограммы, которые в детстве кажутся такими милыми, навсегда разрушают метаболизм и сердце.

В связи с этим он призвал родителей давать детям цельные фрукты и воду вместо сока и смузи. Также важно сократить в рационе печенье, сухие завтраки, выпечку и чистый сахар.

Ранее ученые назвали продукты, которые защищают мышцы от старения.

Актуально

Читайте также

Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

Гинеколог раскрыла, какая привычка приближает наступление менопаузы

Ученые нашли природное средство для защиты почек при ожирении

Ученые нашли природное средство для защиты почек при ожирении

Косметолог объяснила, почему на спине появляются высыпания

Косметолог объяснила, почему на спине появляются высыпания

Ученые связали уровень фосфора в крови с риском жировой болезни печени

Терапевт Савченкова-Белятко предупредила о позе для сна, портящей кожу

Терапевт Савченкова-Белятко предупредила о позе для сна, портящей кожу

Ученые доказали: гладить кошку полезно и человеку, и животному

Ученые доказали: гладить кошку полезно и человеку, и животному

Невролог Сметана объяснила, как за минуту запомнить признаки инсульта по одному слову

Назван простой способ сохранить женское здоровье дольше

Назван простой способ сохранить женское здоровье дольше

Глава Городского округа Пушкинский проинспектировал итог капремонта поликлиники №1

Глава Городского округа Пушкинский проинспектировал итог капремонта поликлиники №1

Тадалафил неожиданно ускорил восстановление мышц

Тадалафил неожиданно ускорил восстановление мышц

Ученые нашли простую привычку для улучшения внимания

Ученые нашли простую привычку для улучшения внимания

Здоровая молодежь — залог демографии: врач оценил перспективы рождаемости в Крыму

Здоровая молодежь — залог демографии: врач оценил перспективы рождаемости в Крыму

Добавьте mosregtoday.ru в избранное