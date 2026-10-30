Кардиолог Рохас назвал два продукта, спровоцировавших инфаркт у пациента

Кардиолог Аурелио Рохас назвал два продукта, которые спровоцировали сердечный приступ у его пациента. Об этом сообщает Deia.

По словам врача, к нему обратился мужчина, который старался следить за здоровьем, но, несмотря на это, у него случился инфаркт. Виновниками доктор считает пончики и сок, которыми пациент почти каждый день завтракал еще в детстве. Рохас подчеркнул: употребление сахара и лишние килограммы, которые в детстве кажутся такими милыми, навсегда разрушают метаболизм и сердце.

В связи с этим он призвал родителей давать детям цельные фрукты и воду вместо сока и смузи. Также важно сократить в рационе печенье, сухие завтраки, выпечку и чистый сахар.

Ранее ученые назвали продукты, которые защищают мышцы от старения.