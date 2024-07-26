Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до фестиваля «Гуляй Город» на общественном транспорте

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям и гостям региона, как на общественном транспорте можно добраться до места проведения фестиваля «Гуляй город».

Мероприятие состоится в эти выходные в селе Молоди под Чеховом. От станции «Чехов» и от станции Московских центральных диаметров «Подольск» с девяти часов утра до часа ночи в режиме шаттлов будут ходить автобусы АО «Мострансавто».

Также дополнительную остановку на платформе «Молоди» ввели на маршрутах движения восьми пригородных поездов: «Новоиерусалимская — Чехов», «Тула-1-Курская — Румянцево», «Москва-Пасс-Курская — Тула-1-Курская», «Тула-1-Курская — Румянцево», «Серпухов — Дедовск», «Шарапова Охота — Волоколамск», «Тула-1-Курская — Москва-Пасс-Курская», «Москва-Пасс-Курская — Тула-1-Курская».

От станции «Молоди» добраться до поля, где будет проходить фестиваль, можно будет с помощью экскурсоводов.