Жителям Подмосковья рассказали о проекте «Карта Победы»

ФГБУ культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» при поддержке Министерства культуры России и в партнерстве с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ в преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы подготовил знаковый мультимедийный проект «Карта Победы».

«Карта Победы» позволяет увидеть хронику Великой Отечественной войны, фотографии и научные статьи, посвященные военной тематике, в привязке к городам и странам, на территории которых происходили события военной эпохи.

Ознакомиться с проектом «Карта Победы» возможно по этой ссылке.