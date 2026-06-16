Живущий за границей Леонтьев установил отдельный тариф на концерты для россиян

77-летний народный артист РФ Валерий Леонтьев пересмотрел свою гастрольную политику и поднял стоимость выступлений. Теперь за 50-минутный концерт российским заказчикам придется заплатить 17 млн рублей. Для иностранных организаторов цена ниже — 12 млн рублей, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Причины такого пересмотра прайса артист не раскрывает.

При этом певец почти полностью отказался от сольных корпоративов из-за тяжелых и долгих перелетов между континентами. В дороге у Леонтьева болит голова, усиливаются перепады давления и растет нагрузка на сосуды. Чтобы сохранить здоровье, артист теперь предпочитает крупные мероприятия. Такой подход позволяет ему реже летать, но при этом зарабатывать больше.

Зимой 2026 года Леонтьев получил 15 млн рублей за корпоратив в России без учета райдера. Теперь же, по данным инсайдеров, летом певец планирует приехать в страну уже с новым прайсом. Разница в цене для россиян и иностранцев составляет 5 млн рублей.

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