Кавер на «Седую ночь» и аншлаг в Москве: Джейсон Деруло спел Шатунова и восхитил российских фанатов

На «ЦСКА-Арене» в Москве с аншлагом прошел концерт американского певца Джейсона Деруло, сообщает The Voice. Артист исполнил свои главные хиты, включая Wiggle, Swalla и Whatcha. Но главными событиями вечера стали мировая премьера и неожиданный кавер.

Впервые вживую прозвучала новая песня Chico. Деруло заявил, что выбрал для премьеры именно Москву. А затем случилось то, чего никто не ожидал. Певец исполнил кавер на легендарную «Седую ночь» Юрия Шатунова — на английском языке. Кавер был сделан с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Зрители встали со своих мест и подпевали артисту.

Деруло тепло отзывался о Москве и России. Он поблагодарил публику за радушный прием и признался, что мечтал вернуться после прошлого визита. На сцену также вышел французский танцевальный дуэт Les Twins.

В прошлом году Деруло уже выступал с ними в России. Тогда он удивил зрителей, включив в шоу хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» и сделав пародию на номер Егора Крида с танцовщицей.

Деруло родился в штате Флорида в семье с гаитянскими корнями. Свою первую песню он написал в восемь лет. Певец занимался актерским мастерством, оперой, балетом и баскетболом.

Дебютный сингл Whatcha Say достиг первого места в чарте Billboard. Видеоклипы на песни Wiggle и Swalla набрали более одного и двух миллиардов просмотров соответственно. На счету Джейсона 13 платиновых синглов. В этот раз он тоже пообещал вернуться в Россию. Судя по реакции зала, его здесь всегда ждут.

Ранее сообщалось, что суд лишил продюсера Андрея Разина авторских прав на хиты «Ласкового мая».