Знаменитая саблистка Софья Великая рассказала, почему не собирается завершать карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая на полях Восточного экономического форума рассказала, почему она продолжает карьеру после двух десятков лет активных выступлений.

В июне прославленной саблистке исполнилось 40 лет.

«Такие эмоции, как на соревнованиях и особенно на главных турнирах — чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, — ты нигде не получаешь и искусственно создать их не можешь. Это, наверное, эликсир молодости в какой-то мере. Возможность побыть немножко беззаботным», — рассказала Великая.

Спортсменка добавила, что будет выступать, пока это доставляет ей кайф.

В июле в Тбилиси прошел чемпионат мира по фехтованию, в котором участвовала и Софья Великая. Россияне соревновались в полном составе, в том числе и в командных дисциплинах.