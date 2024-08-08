Знаменитый португальский защитник Пепе объявил о завершении карьеры

41-летний защитник сборной Португалии и «Порту» написал в своей соцсети о том, что он завершает карьеру.

Футболист выступал за «Порту», «Маритиму», «Реал» и «Бешикташ».

В составе «Реала» Пепе по три раза побеждал в Ла Лиге и Лиге чемпионов. С национальной командой он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

Всего он сыграл в 878 официальных матчах и завоевал 34 трофея.