Знаменитый португальский защитник Пепе объявил о завершении карьеры
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41-летний защитник сборной Португалии и «Порту» написал в своей соцсети о том, что он завершает карьеру.
Футболист выступал за «Порту», «Маритиму», «Реал» и «Бешикташ».
В составе «Реала» Пепе по три раза побеждал в Ла Лиге и Лиге чемпионов. С национальной командой он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.
Всего он сыграл в 878 официальных матчах и завоевал 34 трофея.
«Благодарю Бога за то, что он дал мне мудрость, которая помогла продолжить путь. Я прошел этот путь с честью. Большое спасибо всем», — написал Пепе.