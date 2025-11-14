Золотой улов дзюдоисток: спортсменки из Городского округа Пушкинский взяли три медали в Волгограде

Воспитанницы спортивной школы «Ивантеевка» из Городского округа Пушкинский блестяще выступили в финале Динамовской лиги по дзюдо, привезя из Волгограда три медали различного достоинства.

Турнир, проходивший с 7 по 10 ноября, собрал 173 лучших юных спортсмена из 21 региона страны, став кульминацией десятимесячного отборочного марафона. В упорных поединках Ксения Круглова и Алена Доланча не оставили шансов соперницам, поднявшись на высшую «золотую» ступень пьедестала, а их подруга по команде Алиса Михайлова завоевала бронзовую награду.

Такие победы открывают перспективы для включения в сборные страны и получения спортивных стипендий. Под руководством тренера Сергея Базыкина спортсменки продемонстрировали не только техническое мастерство, но и выдержку, пройдя напряженный турнирный график.

Примечательно, что в перерывах между схватками дзюдоистки посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где смогли переключиться и настроиться на решающие поединки. Этот успех подтверждает эффективность системы подготовки в подмосковной спортивной школе, которая даже в условиях высокой конкуренции способна растить чемпионов всероссийского уровня.