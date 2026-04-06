Звезда Голливуда Шэрон Стоун призналась, что перематывает секс-сцены в новых фильмах и сериалах

Звезда «Казино» и «Основного инстинкта» Шэрон Стоун, которая во многих кинокартинах предстала в эротических образах, неожиданно выступила с критикой современных откровенных сцен, сообщает Peopletalk.

По словам актрисы, современные режиссеры разучились соблазнять зрителя: секс-эпизоды стали грубыми, прямолинейными и убивают воображение.

У Шэрон поинтересовались, почему сцена допроса из триллера «Основной инстинкт» 1992-го года до сих пор считается культовой. Актриса объяснила: успех кроется в тайне и интриге.

«Это был даже не целый кадр. Люди пытались разгадать, что скрывала героиня. И эта загадка заставляла зрителя испытывать надежду и томление. Сексуальность была построена на интриге», — объяснила актриса.

Она отметила, что по контрасту современные фильмы и сериалы не оставляют простора для фантазии.

«Такие сцены убивают воображение. А я предпочитаю сама испытывать желание и томиться от тайны», — добавила Стоун.

Шэрон также вспомнила неприятный эпизод со съемок «Основного инстинкта». Она призналась, что режиссер Пол Верховен не предупредил ее о необходимости сниматься обнаженной. Чтобы добиться нужной тени, он убедил актрису снять нижнее белье, заверив, что интимные зоны не попадут в кадр. Однако в финальной версии они оказались видны.

