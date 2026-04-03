«Он целуется лучше всех»: Шэрон Стоун назвала Роберта Де Ниро королем поцелуев в Голливуде

Легендарная американская актриса Шэрон Стоун раскрыла имя коллеги, который произвел на нее самое сильное впечатление умением целоваться. По мнению звезды эротического триллера «Основной инстинкт», лучше всех в Голливуде целуется Роберт Де Ниро, сообщает Daily Mail.

Стоун поделилась воспоминаниями о съемках культового фильма Мартина Скорсезе «Казино» (1995 год), где они с Де Ниро сыграли влюбленных — танцовщицу Джинджер МакКенну и гангстера Сэма «Эйса» Ротштейна.

В одной из сцен героиня Стоун просит у партнера денег, и он дает ей сотню долларов. Следом следует поцелуй, который оказался настолько страстным, что режиссер решил переснять сцену, чтобы запечатлеть его с другого ракурса.

«Мартин выключил камеру, посмотрел на нас и сказал: "Кажется, мы закончили, но, может, вам еще по одной?" Мы оба посмотрели на него и ответили: "Да, думаем, нам еще по одной не помешает". Боже мой! Роберт лучший целующийся в этом деле. О, он чуть не сбил меня с ног», — вспоминает актриса.

Стоун всегда восхищалась Де Ниро и задолго до «Казино» мечтала с ним поработать. Она несколько раз приходила на кастинги в проекты с его участием, но успех пришел не сразу. Когда же роль в «Казино» наконец досталась ей, актриса была на седьмом небе от счастья.

Вспоминая тот самый поцелуй, Стоун подчеркнула, что Де Ниро не просто технически виртуозен — он умеет создавать настоящую химию на экране, наполняя сцену подлинными эмоциями.

