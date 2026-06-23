Звезда «Интернов» Охлобыстин не может полететь в Турцию из-за европейских санкций

Звезда сериала «Интерны» российский актер Иван Охлобыстин столкнулся с проблемами при попытке попасть в Турцию. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

Как выяснилось, из-за санкций Европейского союза (ЕС) артисту ограничен въезд в эту страну. Ограничения были введены летом 2024 года.

Охлобыстин сравнил эту ситуацию с преследованием террориста и отметил, что запрет на въезд выглядит абсурдно. По его словам, он не понимает, чем мог угрожать Европе, но тем не менее вынужден мириться с ограничениями.

Актер также включен в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец»*. В этот список попадают лица, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности.

Несмотря на запреты, Охлобыстин не унывает. После того как дорога в Европу для него закрылась, он стал активнее путешествовать по России. Вместе с женой он открывает для себя новые экоотели, наслаждается массажами и отдыхом на природе.

Актер признался, что находит в этом свои плюсы. По его словам, в России много красивых мест, которые раньше он не замечал. А по возвращении домой у него есть традиция — обязательно выпить коньяка.

Ранее сообщалось, что блогер Анжелика Епихова из-за санкций лишилась 3 млн рублей за знакомство якобы с Джанлукой Вакки.

* Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен на территории РФ.