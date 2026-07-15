Звезда «Комбинации» Уколова начала отношения с актером Филипенко

Звезда «СашиТани» и «Комбинации», российская актриса Анастасия Уколова перестала скрывать роман с коллегой по цеху Антоном Филипенко, сообщает «Леди.Mail». Артистка поделилась в личном блоге кадрами с отдыха в Турции, на одном из которых запечатлела своего предполагаемого возлюбленного.

Еще в феврале 2026 года появились первые намеки на роман между актерами — тогда пара вместе отдыхала в Таиланде. Однако ни Уколова, ни Филипенко не спешили раскрывать карты. Анастасия лишь признавалась в интервью, что ее сердце занято, но имя избранника не называла, объясняя это тем, что роман только начинается.

Однако уже в апреле они окончательно рассекретили свои отношения, появившись на благотворительном вечере в московском кинотеатре «Художественный». Они пришли в зал, держась за руки.

Личная жизнь Уколовой складывалась непросто. Она была замужем дважды: первый раз — за оператором Антоном Зенковичем, второй — за бывшим одноклассником Юрием Горовым, от которого у актрисы есть сын. Пара развелась в мае 2025 года, но смогла сохранить хорошие отношения ради ребенка.

Ранее появились подробности романа Михаила Ефремова и актрисы Дарьи Белоусовой.