В Наро-Фоминском на 60% завершили капремонт пятой школы

В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов на улице Профсоюзной, строительная готовность объекта превысила 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году. Специалисты ведут отделочные, кровельные и фасадные работы, монтаж оконных блоков, устройство инженерных коммуникаций и не только. В работах задействованы более 50 специалистов и одна единица техники.

В школе обновят входные группы, заменят системы канализации, отопления и вентиляции, установят современные мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.

