«Последний оплот в Москве сдан»: Дмитрий Назаров переписал квартиру на пасынка

Живущий во Франции актер Дмитрий Назаров, известный по роли в сериале «Кухня», завершил процесс избавления от своих российских активов, пишет «Абзац». Артист переписал последнюю принадлежавшую ему недвижимость в Москве на своего пасынка, сына жены Ольги Васильевой.

Речь идет о 75-метровой комнате в квартире в Красносельском районе столицы (Краснопрудный тупик), рыночная стоимость которой оценивается примерно в 40 млн рублей. По информации источников, последний раз Назаров появлялся в этой квартире около пяти лет назад.

Как объяснил адвокат Станислав Вершинин, это решение продиктовано несколькими факторами. Во-первых, это попытка обезопасить имущество на случай возможного признания Назарова иностранным агентом или возбуждения в отношении него уголовного дела — тогда активы могли бы пойти на конфискацию.

Во-вторых, переоформление на родственника-резидента позволяет оптимизировать налоговую нагрузку. Для налоговых нерезидентов РФ, статус которого Назаров, скорее всего, уже имеет, ставка налога на доход от сдачи жилья в аренду составляет 30% вместо 13%.

Это не единственная сделка с недвижимостью, проведенная семьей за последнее время. Ранее Назаров продал свой трехэтажный особняк в Чеховском районе Подмосковья, оценивавшийся в 80 млн рублей. Еще одну квартиру в столице в Подколокольном переулке актер переоформил на свою дочь.

