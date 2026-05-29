«Тяга к спиртному прошла, осталась к сладкому»: почему Светлана Пермякова бросила?

Звезда «Интернов», российская актриса Светлана Пермякова сделала откровенное заявление о своей жизни. Она призналась, что полностью отказалась от спиртного, пишет Super. По словам артистки, тяга к алкоголю прошла, зато осталась тяга к сладкому.

Пермякова отметила, что понимает, что употребление алкоголя может ухудшить ее состояние, поэтому она твердо решила больше не возвращаться к этой привычке.

Помимо отказа от алкоголя, актриса добилась впечатляющих успехов в похудении. За последние годы она сбросила 25 кг. Свой путь к стройности она начала в январе 2025 года с визита к эндокринологу. Врач помог ей скорректировать питание и назначил средство для контроля аппетита.

При этом Пермякова подчеркивает, что не прибегала к жестким диетам и изнуряющим тренировкам. Она просто оборудовала домашний спортзал и занимается регулярно, но без фанатизма.

