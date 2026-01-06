Отдых для избранных: почему Новый год на Красной Поляне стал синонимом роскоши

Отдых в Сочи в новогодние праздники подтвердил статус одного из самых дорогих туристических направлений России. В интернете набрал популярность видеоролик, в котором пара из Москвы подсчитала, во что ей обошлась неделя на курорте с 31 декабря по 7 января — итоговая сумма приблизилась к миллиону рублей.

Детальный разбор расходов опубликовал Sochi Today. Согласно этим данным, основной статьей затрат стало проживание: неделя в отеле категории 4 звезды обошлась в 460 тысяч рублей. Авиаперелет «Аэрофлотом» добавил к счету 130 тысяч, а аренда горнолыжного снаряжения и ски-пассы — еще 135 тысяч. Услуги инструктора по горным лыжам составили 15 тысяч рублей.

Значительную часть бюджета поглотила развлекательная программа — 120 тысяч рублей, а также питание. Несмотря на включенные завтраки, расходы на обеды и ужины за неделю достигли 70 тысяч. Дополнительно пара оплатила массаж (6 200 рублей) и трансфер из аэропорта и обратно (20 тысяч). Общие траты превысили 960 тысяч рублей.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», такие цены характерны для премиального сегмента Сочи, особенно в период праздников. Стоимость ночи в пятизвездочных отелях и люксовых резиденциях стартовала от 40–50 тысяч рублей и могла достигать 80–120 тысяч, особенно с учетом праздничных банкетов и шоу-программ.

Аналогичная ситуация наблюдалась в ресторанах. Простой новогодний ужин обходился минимум в 6–10 тысяч рублей с человека, а банкет с ведущим и живой музыкой — в 30–50 тысяч. В премиальных заведениях при отелях высокого класса счет легко превышал 60–80 тысяч на персону.

Как отметил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, в Сочи, и особенно на Красной Поляне, цены в новогодний период традиционно возрастают в несколько раз. Высокий спрос при ограниченном количестве мест формирует премиальный прайс, на который, однако, многие туристы готовы, рассчитывая на уникальную праздничную атмосферу.

