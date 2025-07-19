Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Калюжный принял присягу
Mash: актер Калюжный за первые месяцы срочной службы набрал 8 кг
Фото: [youtube.com/вМесте]
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» и «Новенький», российский актер Глеб Калюжный принял военную присягу. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Как сам рассказал журналистам артист, за два месяца срочной службы в Семеновском полку он набрал 8 кг.
«Служба — она на то и служба, и мы несем ее с достоинством», — поделился эмоциями Калюжный.
Актер признался, что служит «с кайфом», и жаловаться ему совершенно не на что — ни на еду, ни на сослуживцев. Актер ждет первого увольнения, которое продлится всего шесть часов. За это короткое время он планирует встретиться с родными.
Напомним, Калюжного призвали на военную службу в конце мая 2025 года. До этого СМИ сообщали, что в отношении актера заведено дело об уклонении от срочной службы, однако сам он признал свою вину и обязался отправиться отдавать долг Родине.
Ранее российский актер Владимир Машков объяснил свой отказ от участия в съемках в кино.