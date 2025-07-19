Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Калюжный принял присягу

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» и «Новенький», российский актер Глеб Калюжный принял военную присягу. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Как сам рассказал журналистам артист, за два месяца срочной службы в Семеновском полку он набрал 8 кг.

«Служба — она на то и служба, и мы несем ее с достоинством», — поделился эмоциями Калюжный.

Актер признался, что служит «с кайфом», и жаловаться ему совершенно не на что — ни на еду, ни на сослуживцев. Актер ждет первого увольнения, которое продлится всего шесть часов. За это короткое время он планирует встретиться с родными.

Напомним, Калюжного призвали на военную службу в конце мая 2025 года. До этого СМИ сообщали, что в отношении актера заведено дело об уклонении от срочной службы, однако сам он признал свою вину и обязался отправиться отдавать долг Родине.

Ранее российский актер Владимир Машков объяснил свой отказ от участия в съемках в кино.