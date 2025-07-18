Актер Владимир Машков объяснил свой отказ от съемок в кино

Известный актер и режиссер, председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков заявил, что больше не снимается в кино. В этом он признался в беседе с MK.RU.

По его словам, он больше не рассматривает новые предложения о съемках и считает, что эта часть его жизни осталась в прошлом.

«Я даже не рассматриваю приглашения. Все это позади», — сказал актер.

Машков объяснил свое решение тем, что сейчас полностью сосредоточен на театре, постоянно участвуя в постановках, играя на театральной сцене и выполняя свои обязательства на должности главы СТД.

Кроме того, сейчас Машков активно участвует в подготовке к 90-летию со дня рождения своего учителя, великого актера и режиссера Олега Табакова, которое будет отмечаться 17 августа.

Ранее издание Passion сообщило, что российский актер Михаил Ефремов неожиданно появился на церемонии прощания с режиссером Александром Миттой, но сделал все возможное, чтобы остаться незамеченным.