Звезда «Скорой помощи» Волкова сделала заявление после информации о госпитализации

Накануне стало известно, что актриса попала в больницу. Об этом она сама сообщила в соцсетях, не уточнив причину. Позже врач Андрей Рыжов рассказал, что у Волковой был острый синусит с выраженным болевым синдромом. После курса противовоспалительной терапии боли и симптомы ослабли.

После госпитализации Екатерина вышла на связь. Она поблагодарила врачей госпиталя «Лапино» за помощь и профессионализм. Артистка отметила, что из-за рабочих обязательств ей пришлось вернуться к работе, так как ее ждет вылет на гастроли в Екатеринбург, Нижний Тагил и Тюмень. Несмотря на непростую ситуацию, врачи помогли ей быстро прийти в себя и выйти на сцену.

Волкова также поблагодарила поклонников за переживания, поддержку и теплые слова. Она призналась, что без их участия ей было бы гораздо труднее справиться с болезнью. Екатерина пообещала, что постарается беречь здоровье на гастролях и не подведет зрителей.

Ранее блогерша Диана Астер напугала поклонников госпитализацией в Токио.