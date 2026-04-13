Звезда «Викинга» Саша Бортич сменила имидж и ответила хейтерам

Звезда фильмов «Викинг» и «Я худею», российская актриса Саша Бортич опубликовала видео, в котором предстала в кардинально новом образе, сообщает Super.ru. Она сделала короткую стрижку, уложила волосы в объемную прическу, надела черное платье и украшения. Ролик вызвал бурное обсуждение в Сети.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни хвалили актрису, сравнивая ее с принцессой Дианой, другие, напротив, критиковали, намекая на необходимость пластической операции и неженственный внешний вид.

«Пацан, ты зачем женское платье на себя надел», — написал один из пользователей.

Сама Бортич отреагировала на хейт с иронией и дерзостью. Она заявила, что не напрягается из-подобных комментариев.

Ранее Бортич заявила о приостановке актерской картеры. Актриса отметила, что начала заниматься диджеингом. Это хобби, по ее словам, очень понравилось ей.