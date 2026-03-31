«Больше не совмещаю материнство со съемками»: Саша Бортич ушла из кино в диджеинг

Звезда «Полицейского с Рублевки» и «Холопа» сделала неожиданный поворот в карьере. Саша Бортич призналась, что больше не снимается в кино. Вместо него она погрузилась в диджеинг и посвящает себя семье, сообщает The Voice.

Бортич, чья яркая внешность и харизма сделали ее одной из самых востребованных актрис своего поколения, решила взять паузу в карьере. В недавнем интервью она заявила, что прекратила сниматься в кино, чтобы сосредоточиться на новой страсти — диджеинге. Теперь ее можно увидеть за пультом в ночных клубах, а видео из таких выступлений регулярно появляются в ее блоге.

«Я рада выступать перед людьми и получать взаимную любовь», — делится артистка.

По словам Саши, она больше не может совмещать материнство со съемками и хочет проводить больше времени с семьей. У актрисы есть сын Александр (родился в 2020 году от Евгения Савельева). В 2023-м году с отцом мальчика она развелась.

В личной жизни Бортич сейчас, судя по всему, все складывается гармонично: после непродолжительного расставания с актером Давидом Сократяном в 2023 году пара вновь вместе, и Саша признается, что хочет выйти замуж.

