Звезду «По законом военного времени» Климову заподозрили в увеличении губ

Российская актриса Екатерина Климова, известная по сериалу «По законам военного времени» и фильму «Свидание», поделилась свежим кадром из закулисья съемочного процесса, передает Super. На снимке она позировала с бигуди на волосах и игриво кокетничала перед камерой. Казалось бы, обычное рабочее фото, но оно вызвало неожиданно бурную реакцию у поклонников.

Фото: [ соцсети ]

Подписчики заметили изменения во внешности актрисы. Многие отметили, что губы Екатерины выглядят больше обычного. В комментариях начали появляться предположения о пластических операциях, в частности, об увеличении губ. Некоторые пользователи просили актрису прокомментировать догадки, другие просто делились мнениями и давали советы. Сама Екатерина пока никак не ответила на эти предположения.

Климова — мама четверых детей. У нее два сына и две дочери. Младшей дочери, которую актриса родила в браке с актером Гелой Месхи, недавно исполнилось 10 лет. При этом Екатерина успешно совмещает материнство с плотным рабочим графиком, продолжая активно сниматься в кино и сериалах.

Ранее актриса Наталья Земцова впервые подтвердила слухи о романе с Гелой Месхи.